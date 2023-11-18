Что случилось на границе с Финляндией. Почему они закрыли КПП. Что с этим делать

Итак, финны закрыли четыре самых оживленных пограничных пунктов пропуска с Россией. Чего это они? Официальная причина закрытия на 3 месяца пропускных пунктов Ваалимаа-Торфяновка, Нуйямаа-Брусничное, Иматра-Светогорск (Ленинградской область) и Ниирала-Вяртсиля (Республика Карелия) — резкое ухудшение миграционной обстановки.