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Новости Курска

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Что случилось на границе с Финляндией. Почему они закрыли КПП. Что с этим делать

Что случилось на границе с Финляндией. Почему они закрыли КПП. Что с этим делать

Итак, финны закрыли четыре самых оживленных пограничных пунктов пропуска с Россией. Чего это они? Официальная причина закрытия на 3 месяца пропускных пунктов Ваалимаа-Торфяновка, Нуйямаа-Брусничное, Иматра-Светогорск (Ленинградской область) и Ниирала-Вяртсиля (Республика Карелия) — резкое ухудшение миграционной обстановки.

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