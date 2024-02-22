На выходных в Крым придёт настоящая весна

На полуострове в ближайшие три дня сохранится тёплая весенняя погода. Об этом корреспонденту Крымского информационного агентства сообщила начальник ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Татьяна Любецкая.