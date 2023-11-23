Десятки домов останутся без тепла и горячей воды в пригороде Барнаула. Список адресов

В краевой столице продолжают ликвидировать последствия урагана В барнаульском поселке Южный и селе Лебяжье 24 ноября отключат тепло и горячую воду у части жителей многоэтажек и частных домов, а также в детсадах, школах и медучреждениях.
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