Русская весна

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  • лина любимцева
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В Госдуме прокомментировали нашумевшее интервью Роджера Уотерса из Pink Floyd

В Госдуме прокомментировали нашумевшее интервью Роджера Уотерса из Pink Floyd

Отношение многих людей на Западе к российской спецоперации и ситуации на Украине меняется по мере того, как люди получают все больше информации о том, что там реально происходит, заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

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