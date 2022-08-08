В Госдуме прокомментировали нашумевшее интервью Роджера Уотерса из Pink Floyd

Отношение многих людей на Западе к российской спецоперации и ситуации на Украине меняется по мере того, как люди получают все больше информации о том, что там реально происходит, заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
Отношение многих людей на Западе к российской спецоперации и ситуации на Украине меняется по мере того, как люди получают все больше информации о том, что там реально происходит, заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
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