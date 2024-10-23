Неадекватную Глюкозу вышвырнули с российской сцены

Певица Глюкоза попала в черный список артистов! Звезда снова пустилась во все тяжкие. Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, снова попалась на употреблении наркотических веществ, несмотря на новости о пройденном лечении в рехабе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии