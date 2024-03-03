Лёгкого времени у нас впереди пока не просматривается, но... наше будущее будет таким, каким мы сами его себе построим

Олег Самойлов

В СовеСКом Союзе строили государственные компании и ждали люди всего-то ничего, от года и до 20-25 лет! А все это время жили они либо по общагам, где могло родное государство поселить ОТДЕЛЬНО мужа и жену или ДВЕ молодых семьи в двушку общежитскую! А еще лучше жилось в ожидании квартиры вместе с родителями и с дедом с бабушкой! Благо, никто не вякал, что площадь не позволяет, ибо надо было куда-то девать семьи молодые! И вот сидят они и ждут, пока квартиру дадут БЕСПОАТНО! Но вот ведь незадачка-то какая, вдруг дед, а за ним и бабулька изволили душу Богу отдать и получается, что в сей семье квадратных метров КАК РАЗ по НОРМЕ! А в очереди на квартирку ДЕД стоял! И всё, приплыли! Что самое интересное, то НЕ я это придумал! Это у моего одноклассника по школе № 127 городка провинциального Новосибирска такая ситуация была! И жил Серега Клетченко, будучи уже главным инженером заводишка невзрачного под названием "Сибсельмаш" в той квартирке с мамой Сереги до ее кончины! Однако тут подоспела беда небольшая, - СССР развалился и Серега через каких-то 11 лет умудрился квартирку КУПИТЬ! А то б так по сей день и ютился в прекрасной двухе-хрущебе! Насчет чЮдовЕщЬных ипотечных кредитов - мог бы поверить, если бы не знал глупеньких примеров, когда люди брали и берут кредит ипотечный на 20-25 лет, умудряются с трудом его выплатить за 4-10 лет и с огромнейшим трудом продолжают жить В СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ квартире и даже детей рожать успевают и растить! Так что, понимаю, лучше НЕ сравнивать! А то ведь при самом справедливейшем обществе мира жили-были дед да баба в однухе-хрущебе и вдруг померли в один день! И квартирка скоренько так ушла непоймикому! А НЕ внуку младшему! И ведь причина проста, как трусы за рупь-сорок сатиновые: ЕГО ПРОПИСАТЬ НЕКУДА было в эту квартирешку! А ныне - квартирка по любаку ОСТАНЕТСЯ СЕМЬЕ! Сравнивать будем? Дабы вопросов не возникало по последнему примеру, сообщу по величайшему секрету: квартирка была моих деда с бабушкой, а младший брат - мой брат Андрюха! Мне квартира тогда не нужна была, я имел жилье ведомственное! Дальше надо продолжать иль на этом в страданиях по трупику остановимся?