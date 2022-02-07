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«Известия»: россиянам могут разрешить любые способы самообороны для защиты своего дома

«Известия»: россиянам могут разрешить любые способы самообороны для защиты своего дома

Депутаты Госдумы выдвинули предложение разрешить россиянам применять любые способы защиты своей жизни, а также жизни родственников и близких в случае нападения лиц, незаконно проникающих в их дом.

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