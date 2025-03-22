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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джон Оби Микел: «Азар не прикладывал усилий. Представьте, если бы он тренировался, как Роналду или Месси?»

– Кто лучший игрок, с которым ты когда-либо играл? – С точки зрения техники? Азар. – Реализовал ли он свой потенциал? – Нет.

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