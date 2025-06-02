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Проект о создании кнопки безопасности на «Госуслугах» внесут в Госдуму

Проект о создании кнопки безопасности на «Госуслугах» внесут в Госдуму

В Госдуме предложили создать на главной странице портала «Госуслуги» кнопку безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

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