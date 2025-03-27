Такие неженственные советские женщины?

Мне попалась статья, где обсуждают героиню Алисы Фрейндлих, Людмилу Калугину. Почему же она была такой некрасивой и неженственной? Почему она не умела или не хотела за собой следить и ухаживать? Ведь ее подчиненные, женщины, начинают рабочий день с наведения марафета.