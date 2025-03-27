Мне попалась статья, где обсуждают героиню Алисы Фрейндлих, Людмилу Калугину. Почему же она была такой некрасивой и неженственной? Почему она не умела или не хотела за собой следить и ухаживать? Ведь ее подчиненные, женщины, начинают рабочий день с наведения марафета.
Такие неженственные советские женщины?
Комментарии
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ВЗ
Вячеслав Зязев
Да! Часть моей жизни прошла в Советский период, и мои наблюдения подтверждают этот тезис! Мою жену часто называли «стильной», и ей подражали очень многие! Сегодня это называлось бы «иконой стиля».
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16 час.
Александр
Они были не хуже любых других.
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10 час.
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