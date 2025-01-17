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Пленный украинский пограничник рассказал, зачем командование ВСУ избавляется от тел военнослужащих

Пленный украинский пограничник рассказал, зачем командование ВСУ избавляется от тел военнослужащих

Пленный украинский пограничник рассказал, зачем командование ВСУ избавляется от тел военнослужащих Юлия СоколоваКоличество погибших боевиков ВСУ настолько велико, что ими забиты все морги прифронтовых городов Украины.

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