Пленный украинский пограничник рассказал, зачем командование ВСУ избавляется от тел военнослужащих Юлия СоколоваКоличество погибших боевиков ВСУ настолько велико, что ими забиты все морги прифронтовых городов Украины.
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