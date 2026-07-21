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ИИ становится обязательным навыком для учителей, водителей и маркетологов: исследование Indeed

ИИ становится обязательным навыком для учителей, водителей и маркетологов: исследование Indeed

Навыки работы с искусственным интеллектом перестают быть прерогативой только IT-специалистов. Согласно исследованию международной платформы для поиска работы Indeed, работодатели всё чаще включают требования по знанию ИИ в вакансии для самых разных профессий.

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