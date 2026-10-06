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Газета.ру

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Ушаков: Путин посетит Туркмению с рабочим визитом 8–9 октября

Ушаков: Путин посетит Туркмению с рабочим визитом 8–9 октября

Президент России Владимир Путин посетит Туркменистан с рабочим визитом 8 и 9 октября. Об этом на брифинге сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, передает ТАСС.

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