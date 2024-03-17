Россия проведет ревизию всех международных соглашенийМосква проанализирует все международные соглашения, в которых участвует, и откажется от невыгодных, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин на полях 67-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам в Вене.
Россия проведет ревизию всех международных соглашений
Комментарии
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Регина Толстоброва
Еще какой назревший и не откладывайте это в долгий ящик.
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18 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
вот уж точно этот вопрос давно созрел !воды много утекло и есть совсем устаревшие соглашения ! варемя идёт вперёд!
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17 час.
В
Владимир
Пересмотр договоров как всегда спустят на тормозах.
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11 час.
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