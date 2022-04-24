Виктория Федосова: на Западе не готовы предоставить Киеву серьёзные гарантии безопасности, «используют Украину как таран»

На Западе не готовы предоставить Киеву серьёзные гарантии безопасности. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова выразила мнение, что трактовка гарантий безопасности у Запада в лице США и у Украины разная.
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