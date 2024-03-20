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«Чемодан, вокзал, Америка!» Орбакайте просят не возвращаться в Россию

«Чемодан, вокзал, Америка!» Орбакайте просят не возвращаться в Россию Елена ГалицкаяКристина Орбакайте, именитая исполнительница, снова вызывает бурю эмоций у российской публики, но на этот раз не своими песнями, а своими планами о переезде на запад.

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Комментарии
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ВК
Вад Кук
Буратино на западе кто бы сомневался
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