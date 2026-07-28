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Чистая прибыль ВТБ по МСФО во 2 квартале сократилась до 92,6 млрд рублей

Чистая прибыль ВТБ по МСФО во 2 квартале сократилась до 92,6 млрд рублейЧистая прибыль ВТБ по МСФО во 2 квартале 2026 года сократилась на 33,6% относительно аналогичного периода прошлого года и составила 92,6 млрд рублей.

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