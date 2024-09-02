25 фотофактов, которые заставляют задуматься о бесконечности Вселенной

Бесконечная Вселенная. Наша Вселенная настолько огромна, что масштаб не значит практически ничего. В конце концов, чем для человека отличается расстояние в шесть миллионов световых лет и в шесть миллиардов световых лет.
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