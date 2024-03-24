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  • Игорь Петров
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Военкор Котёнок: Один из террористов попал на камеру фотографа "Крокуса" за 2 недели до теракта

Военкор Котёнок: Один из террористов попал на камеру фотографа "Крокуса" за 2 недели до теракта

Террористы, возможно, планировали нападение в самом начале марта, когда об опасности проговорились в американском посольствеОдин из террористов, непосредственно участвовавший в расстреле людей в "Крокус Сити Холл" уже посещал местный торговый центр.

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