Военкор Котёнок: Один из террористов попал на камеру фотографа "Крокуса" за 2 недели до теракта

Террористы, возможно, планировали нападение в самом начале марта, когда об опасности проговорились в американском посольствеОдин из террористов, непосредственно участвовавший в расстреле людей в "Крокус Сити Холл" уже посещал местный торговый центр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии