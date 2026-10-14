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Орловские новости

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В Орле провели тренировку по ликвидации последствий ЧС

В Орле провели тренировку по ликвидации последствий ЧС

В Орле прошла масштабная командно‑штабная тренировка по ликвидации последствий ЧС. Городские службы на практике проверили, как будут действовать при одновременной угрозе природного и техногенного характера, сообщает администрация города.

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