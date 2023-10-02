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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Польша пообещала добиться репараций от Германии — WNP

Польша пообещала добиться репараций от Германии — WNP

Власти Польши будут добиваться репараций от Германии за ущерб от Второй мировой войны. С таким обещанием выступил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский на съезде правящей партии "Право и справедливость".

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Польша уже давно об этом талдычит.  И все никак не добьется этих репараций от Германии.
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21 час.
лл
лина любимцева
Пшекия никак не может определиться, ОТ КОГО оно все-таки желает получать &quot;репарации&quot;. Оно то о Германии говорит, то о России...
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1 час.

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