Власти Польши будут добиваться репараций от Германии за ущерб от Второй мировой войны. С таким обещанием выступил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский на съезде правящей партии "Право и справедливость".
Польша пообещала добиться репараций от Германии — WNP
Комментарии
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Регина Толстоброва
Польша уже давно об этом талдычит. И все никак не добьется этих репараций от Германии.
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21 час.
лл
лина любимцева
Пшекия никак не может определиться, ОТ КОГО оно все-таки желает получать "репарации". Оно то о Германии говорит, то о России...
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1 час.
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