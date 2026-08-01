Минпросвещения: число заявлений в колледжи выросло на 500 тысяч и достигло почти 3 млн

Российские колледжи и техникумы зафиксировали исторический максимум числа абитуриентов. В ходе приемной кампании 2026 года в учреждения среднего профессионального образования поступило почти 3 млн заявлений, что на полмиллиона превышает показатель аналогичного периода прошлого года.