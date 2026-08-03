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Впервые опубликованы кадры, показывающие океан глазами китовой акулы

Впервые опубликованы кадры, показывающие океан глазами китовой акулы

Впервые опубликованы кадры, показывающие океан глазами китовой акулы / © Samuel J Coe / Getty Images Как отметили специалисты из Университета Мердока в Западной Австралии, китовые акулы являются «одними из самых харизматичных обитателей Мирового океана».

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