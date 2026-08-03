Впервые опубликованы кадры, показывающие океан глазами китовой акулы / © Samuel J Coe / Getty Images Как отметили специалисты из Университета Мердока в Западной Австралии, китовые акулы являются «одними из самых харизматичных обитателей Мирового океана».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии