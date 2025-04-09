Постоянное вранье и еще 2 признака, которые выдают пьяницу

Главная опасность алкоголизма в том, что он не развивается мгновенно. Изменения происходят постепенно, и многие люди — как сами выпивающие, так и их близкое окружение — могут не замечать опасности до тех пор, пока ситуация не станет критической и условно приемлемое «бытовое пьянство» не перейдет в полноценную зависимость.