Постоянное вранье и еще 2 признака, которые выдают пьяницу

Главная опасность алкоголизма в том, что он не развивается мгновенно. Изменения происходят постепенно, и многие люди — как сами выпивающие, так и их близкое окружение — могут не замечать опасности до тех пор, пока ситуация не станет критической и условно приемлемое «бытовое пьянство» не перейдет в полноценную зависимость.
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