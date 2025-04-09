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Свежие комментарии

  • soylosan
    Подняли вой. Деньги теряют. Кому нужны ваши диеты, если у препарата есть влияние на пищевое поведение? Кому нужны ваш...Побочки, зависимо...
  • Evgeni Velesik
    Человек может жить без воды? Нет! Без еды? Нет! Без алкоголя? Нет! Так как он вырабатывается организмом!Постоянное вранье...
  • Перевозчиков Сергей
    А, страна, продолжает наживаться на этом !Это большой поток прибыли !!!Постоянное вранье...

Постоянное вранье и еще 2 признака, которые выдают пьяницу

Постоянное вранье и еще 2 признака, которые выдают пьяницу

Главная опасность алкоголизма в том, что он не развивается мгновенно. Изменения происходят постепенно, и многие люди — как сами выпивающие, так и их близкое окружение — могут не замечать опасности до тех пор, пока ситуация не станет критической и условно приемлемое «бытовое пьянство» не перейдет в полноценную зависимость.

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Комментарии
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Перевозчиков Сергей
А, страна, продолжает наживаться на этом !Это большой поток прибыли !!!
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15 час.
EV
Evgeni Velesik
Человек может жить без воды? Нет! Без еды? Нет! Без алкоголя? Нет! Так как он вырабатывается организмом!
Ответить
12 час.
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