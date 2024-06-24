Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Крупнейшим банкам США придется переписать «живые завещания» на случай кризиса

Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) и Федеральная резервная система (ФРС) США обнаружили существенные недостатки у Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan Chase в их планах по безопасному разрешению банкротства.

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