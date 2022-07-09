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Инопланетяне могут посылать квантовые сообщения

Инопланетяне могут посылать квантовые сообщения

Исследователи предположили, что мы, возможно, не там ищем внеземные сообщения. На протяжении десятилетий попытки прочесать небеса в поисках признаков связи с разумными инопланетянами были сосредоточены на улавливании традиционных радиосигналов.

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