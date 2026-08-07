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Хайдайвинг. Чемпионат Европы. Истомин идет 13-м после 2 попыток из 4

Российский хайдайвер Павел Истомин идет 13-м после двух раундов на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

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