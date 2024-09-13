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Объявлен план Трампа по Украине

План Дональда Трампа по разрешению конфликта в Украине включает создание демилитаризованной зоны и отказ Украины от стремления вступить в НАТО, Об этом заявил кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс.

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