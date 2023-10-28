«Мужики на фронте должны быть спокойны за своих». В Подмосковье 72-летний пенсионер задержал грабителя, отобравшего телефон у школьника

Максим Исаев Не зря говорят, что в жизни всегда есть место подвигу. 72-летний Михаил Макаров, пенсионер из подмосковного Щёлково задержал 35-летнего мужчину по подозрению в попытке ограбления несовершеннолетнего.
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