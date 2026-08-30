«Двадцать лет я живу без Родины. Эмиграция большое и тяжелое наказание»

Возвращения знаменитого шансонье Александра Вертинского на Родину могло и не состояться. Если бы не советская военная разведка Михаил Болтунов На фото: поэт и артист Александр Вертинский с женой Лидией Вертинской и их старшей дочерью Марианной в Шанхае.
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