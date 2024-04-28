Ателье Mansory щедро украсило карбоном электрический Rolls-Royce Spectre

В 2023 году серийным стал Rolls-Royce Spectre — первый товарный электромобиль марки, оснащённый двухмоторной силовой установкой суммарной мощностью 585 лошадиных сил и 895 Нм крутящего момента и батареей ёмкостью 120 киловатт-час, обеспечивающей около 430 километров хода без подзарядки.