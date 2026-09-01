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Царьград

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Россельхозбанк прогнозирует, что к 2030 году русские цветоводы займут 50% рынка

Россельхозбанк прогнозирует, что к 2030 году русские цветоводы займут 50% рынка

Россельхозбанк прогнозирует рост доли русских производителей на цветочном рынке до 50% к 2030 году. В 2026 году доля составит 23%, а к концу года производство достигнет 450 млн цветов.

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