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Путин: учеников из 10-х классов не «выдавливают», а готовят рабочих для Москвы

Путин: учеников из 10-х классов не «выдавливают», а готовят рабочих для Москвы

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, прокомментировал жалобы на то, что школьников «выдавливают» из 10-х и 11-х классов.

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