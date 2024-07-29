В ЧВК Вагнера подтвердили гибель своих бойцов в боях с повстанцами-туарегами в Мали

В ЧВК «Вагнер» подтвердили гибель своих бойцов в боях с повстанцами-туарегами в Мали. Сообщение об этом было опубликовано в Телеграм-канале «Разгрузка Вагнера», подлинность которого ранее подтверждал основатель ЧВК Евгений Пригожин.
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