В ЧВК Вагнера подтвердили гибель своих бойцов в боях с повстанцами-туарегами в Мали

В ЧВК «Вагнер» подтвердили гибель своих бойцов в боях с повстанцами-туарегами в Мали. Сообщение об этом было опубликовано в Телеграм-канале «Разгрузка Вагнера», подлинность которого ранее подтверждал основатель ЧВК Евгений Пригожин.