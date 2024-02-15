Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Жалуйся своему Путину": Страшная история из Узбекистана - урок для каждого русского

"Жалуйся своему Путину": Страшная история из Узбекистана - урок для каждого русского

Царьград Фото: globallookpress.com Власти Узбекистана напрямую распространяют русофобские идеи и даже этого не стесняются.

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Комментарии
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Aнатолий Райков
Да нет Татьяна,немного не так.Не в Россию надо приглашать мигрантов нашими миллионерами.А гнать из России надо вместе с мигрантами и их семьями.Пусть там в аулах зарабатывают свои миллионы,на пастбищах,пася баранов.
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42 мин.
Сергей Кандауров
Айфторь, а покажи личику гульчатай.😂
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34 мин.
ЕА
Евгений Алексеенко
Да,пока мы не уничтожим таких чиновников,как Храмова,во власти будет еще хуже.А что делает наш Гарант,Что он молчит?
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25 мин.

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