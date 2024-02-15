Царьград Фото: globallookpress.com Власти Узбекистана напрямую распространяют русофобские идеи и даже этого не стесняются.
"Жалуйся своему Путину": Страшная история из Узбекистана - урок для каждого русского
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Aнатолий Райков
Да нет Татьяна,немного не так.Не в Россию надо приглашать мигрантов нашими миллионерами.А гнать из России надо вместе с мигрантами и их семьями.Пусть там в аулах зарабатывают свои миллионы,на пастбищах,пася баранов.
Ответить
42 мин.
Сергей Кандауров
Айфторь, а покажи личику гульчатай.😂
Ответить
34 мин.
ЕА
Евгений Алексеенко
Да,пока мы не уничтожим таких чиновников,как Храмова,во власти будет еще хуже.А что делает наш Гарант,Что он молчит?
Ответить
25 мин.
Свежие комментарии