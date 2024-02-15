"Жалуйся своему Путину": Страшная история из Узбекистана - урок для каждого русского

Aнатолий Райков

Да нет Татьяна,немного не так.Не в Россию надо приглашать мигрантов нашими миллионерами.А гнать из России надо вместе с мигрантами и их семьями.Пусть там в аулах зарабатывают свои миллионы,на пастбищах,пася баранов.