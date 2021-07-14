Статья Путина – не о прошлом, а о будущем

Что должно стать главной объединяющей силой для русских и украинцев? Сильное и счастливое будущее! Статья Владимира Путина о «Об историческом единстве русских и украинцев» интересна не только своей аргументацией, но и критической реакцией на неё.
Что должно стать главной объединяющей силой для русских и украинцев? Сильное и счастливое будущее! Статья Владимира Путина о «Об историческом единстве русских и украинцев» интересна не только своей аргументацией, но и критической реакцией на неё.
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