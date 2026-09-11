Новый пиарщик Шумкова, дело экс-депутата и склад незаконных вейпов: главное за день в Кургане

В Курганской области сменился руководитель информационного блока правительства, экс-депутат оказался фигурантом нового уголовного дела, а силовики изъяли крупную партию нелегальных вейпов.
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