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Надаль впервые с 2016-го не выиграет «Ролан Гаррос». Он впервые проиграл на турнире после четвертьфинала

13-кратный чемпион «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль (3), в пятницу уступивший Новаку Джоковичу (1) 6:3, 3:6, 6:7, 2:6, не выиграет в Париже титул впервые с 2016-го.

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