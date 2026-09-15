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История символа США: как Дядя Сэм получил официальный статус 65 лет назад

Образ Дяди Сэма, широко известного как символ правительства Соединённых Штатов, получил официальный статус 15 сентября 1961 года, когда Конгресс США постановил считать Сэмюэла Уилсона из Троя, штат Нью-Йорк, прародителем национального символа.

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