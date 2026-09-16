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Новости Тамбова

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В Тамбове пройдёт открытое первенство ТГТУ по пожарно-спасательным видам спорта

В Тамбове пройдёт открытое первенство ТГТУ по пожарно-спасательным видам спорта

17 сентября в 10:00 на стадионе Тамбовского государственного технического университета по улице Мичуринской, 112 состоится XII Открытое Первенство ТГТУ по пожарно-спасательным видам спорта среди команд образовательных организаций РФ в рамках масштабного спортивного проекта «Марафон спасения».

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