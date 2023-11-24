Смолянка попала в финал конкурса «Флагманы образования»

Проект «Флагманы образования» реализуется в рамках национального проекта «Образование», инициированного президентом Владимиром Путиным Студентка Смоленского государственного университета Анна Кудрявцева представляет Смоленскую область в финале профессионального конкурса «Флагманы образования».
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