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Рига заявляет об отсутствии адаптации к войне дронов, продолжая поставки Киеву

Рига заявляет об отсутствии адаптации к войне дронов, продолжая поставки Киеву

Бывший министр обороны Латвии Андис Спрудс, подавший в отставку после инцидента с падением беспилотников в Резекне, публично признал, что страна не успевает адаптироваться к реалиям войны дронов.

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