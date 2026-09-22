Украинская армия затягивает время, пытаясь по политическим причинам удержать Дружковку. Об этом ТАСС заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- КМИС: 27% украинц...
- Депутат Журавлев:...
- Актер Евгений Мир...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым