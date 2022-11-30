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Еще один удар, и ВСУ в Бахмуте окажутся в окружении

Еще один удар, и ВСУ в Бахмуте окажутся в окружении

Водружение российского флага над Артемовском уже не кажется далекой перспективой Александр Ситников Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Предположение ряда экспертов о том, что кризис обороны Бахмута наступит к концу осени, кажется, сбывается.

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