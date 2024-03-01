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Украина уточняла у РФ возможность выдачи тел погибших при крушении Ил-76

Украина обращалась к российским представителям по вопросу возможной передачи тел погибших при крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области, который был сбит ВСУ в конце января, рассказала в беседе с РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

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