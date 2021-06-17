Тайна смерти Василия Шукшина: что скрывал Георгий Бурков

Великие тени историиПолитикаТайна смерти Василия Шукшина: что скрывал Георгий Бурков кадр из фильма В последние годы жизни режиссер и писатель Василий Шукшин был очень дружен с актером Георгием Бурковым.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир МихальковПьяный бред !Федор РодниковБрехуны чёртовы,хоть бы светлую память ВЕЛИКИХ актёров не трогали.Strannik WeidИ опять сочинения на вольную тему. Уже столько писали в отношении этогоVladimir LioubimcevЧТО такого делал Шукшин, чтобы КГБ хотел его смерти? Чушь собачья все это....Комментировать
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