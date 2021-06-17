Великие тени истории

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Тайна смерти Василия Шукшина: что скрывал Георгий Бурков

Тайна смерти Василия Шукшина: что скрывал Георгий Бурков

кадр из фильма В последние годы жизни режиссер и писатель Василий Шукшин был очень дружен с актером Георгием Бурковым.

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Владимир Михальков
Пьяный бред !
Федор Родников
Брехуны чёртовы,хоть бы светлую память ВЕЛИКИХ актёров не трогали.
Strannik Weid
И опять сочинения на вольную тему. Уже столько писали в отношении этого
Vladimir Lioubimcev
ЧТО такого делал Шукшин, чтобы КГБ хотел его смерти? Чушь собачья все это....

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