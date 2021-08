Игроки против ребута Saints Row, Blasphemous 2, одержимая овца, детали Midnight Suns…

Одержимая овца призывает демонов в Cult of the Lamb, трейлер перепуска Saints Row вызвал массовый хейт у игроков, скончалась одна из важнейших фигур сообщества Saints Row, появились подробности Marvel’s Midnight Suns, стали известны cистемные требования Halo: Infinite, создатели Black Desert представили свою новую игру в стиле Pokémon, Blasphemous получит дополнение и сиквел, в New World скоро стартует открытое бета-тестирование, Эйприл О’Нил заглянет в Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge в качестве играбельного героя, опубликован расширенный сюжетный трейлер Lost Judgment, новый тизер Genshin Impact демонстрирует игровой процесс за Элой.