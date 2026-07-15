Гинеколог из Чехова Поздоровкина рассказала об опасности ВПЧ

В рамках Недели профилактики инфекций, передающихся половым путем, гинеколог высшей категории Елена Поздоровкина обратила внимание на вирус папилломы человека — одну из самых распространенных и потенциально опасных ИППП.
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