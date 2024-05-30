Телеканал «МУЛЬТ» отмечает 10 лет в эфире!

1 июня, в День защиты детей, телеканал «МУЛЬТ» празднует десятилетие вещания! За этот большой срок «МУЛЬТ» убедительно показал, как востребована российская анимация у зрителей, превратился в мультибренд в области медиа и индустрии детства.
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