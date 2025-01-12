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«Нью-Джерси» победил «Тампу» в захватывающем овертайме 3:2 в НХЛ

«Нью-Джерси» победил «Тампу» в захватывающем овертайме 3:2 в НХЛ

В драматичном матче НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступил «Нью-Джерси Дэвилз» 3:2 в овертайме на «Пруденшиал-центр» в Ньюарке.

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